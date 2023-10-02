Источник: бывшие лидеры Нагорного Карабаха находятся в Степанакерте
Бывшие лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян не выехали из Степанакерта (Ханкенди), ведутся переговоры с азербайджанской стороной.
Об этом сообщил ТАСС источник из ближайшего окружения экс-глав непризнанной республики.
"Все три бывших лидера по состоянию на 11:00 мск находятся в Степанакерте. В настоящее время ведутся переговоры с азербайджанской стороной", - сообщил собеседник.
Комментарием властей Азербайджана о ходе переговоров ТАСС пока не располагает.