В МИД Италии прокомментировали намерение Фицо прекратить поддержку Киева
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни раскритиковал намерения словацкого политика Роберта Фицо прекратить поставки оружия Украине. В интервью газете La Stampa он заявил, что эти планы «не являются положительным сигналом».
Напомним, что в выходные в Словакии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Фицо — она получила 22,94% голосов. Второе место заняла либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), а третье — Hlas (14,7%). Экс-премьер выступает против военной поддержки Украины.
Комментируя позицию Роберта Фицо по военной поддержке Украины вице-премьер Италии заявил, что решения Евросоюза по конфликту должны быть едиными.
«На европейском фронте не должно быть расколов, потому что сила ЕС заключается в его единстве... Давайте посмотрим, что на самом деле будет делать Фицо, помимо заявлений, потому что правительство еще не вступило в должности», — заявил в.
Таяни добавил, что конфликт на Украине находится на той стадии, когда «будет нужно найти путь к миру». Для этого страны «Большой семерки» собираются «помочь Украине защитить себя». При этом Запад будет работать над расширением по «формуле мира» Владимира Зеленского, в том числе привлекая других глобальных игроков, вроде Индии, Бразилии и стран Африки, подчеркнул он.