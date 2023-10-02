В МИД Италии прокомментировали намерение Фицо прекратить поддержку Киева

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни раскритиковал намерения словацкого политика Роберта Фицо прекратить поставки оружия Украине. В интервью газете La Stampa он заявил, что эти планы «не являются положительным сигналом».

Напомним, что в выходные в Словакии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Фицо — она получила 22,94% голосов. Второе место заняла либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), а третье — Hlas (14,7%). Экс-премьер выступает против военной поддержки Украины.

Комментируя позицию Роберта Фицо по военной поддержке Украины вице-премьер Италии заявил, что решения Евросоюза по конфликту должны быть едиными.

«На европейском фронте не должно быть расколов, потому что сила ЕС заключается в его единстве... Давайте посмотрим, что на самом деле будет делать Фицо, помимо заявлений, потому что правительство еще не вступило в должности», — заявил в.