Европейский Союз оказался удивлен, узнав о принятом "в последний момент" в Соединенных Штатах проекте финансирования работы правительства, документ не включал в себя предоставления помощи Украине. Об этом сообщило издание El Pais.

"Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть. Будем надеяться, что это не последнее слово", - подчеркнул Боррель.

Также европейский дипломат заметил, что поддержка со стороны Европы не зависит от США и результате продвижения военных в зоне боевых действий.

"Поддержка ЕС не зависит от прогресса на поле боя", - обратил внимание Боррель.