Весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN.

Стороны конфликта, как утверждается в публикации, используют предстоящую зиму для переоснащения.

При этом CNN отмечает, что Киев будет присматриваться к ситуации в Вашингтоне и настроениям в европейских странах, не отличающихся энтузиазмом в вопросе предоставления помощи.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что украинская армия старается дотянуть до сезона дождей и грязи, чтобы заморозить конфликт и отсрочить свой крах. Однако, подчеркивал он, российские подразделения не будут замораживать боевые действия, так как они умеют воевать в самых тяжелых условиях.