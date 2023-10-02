CNN: Весна 2024 года может стать важной фазой противостояния на Украине
Весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN.
Стороны конфликта, как утверждается в публикации, используют предстоящую зиму для переоснащения.
При этом CNN отмечает, что Киев будет присматриваться к ситуации в Вашингтоне и настроениям в европейских странах, не отличающихся энтузиазмом в вопросе предоставления помощи.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что украинская армия старается дотянуть до сезона дождей и грязи, чтобы заморозить конфликт и отсрочить свой крах. Однако, подчеркивал он, российские подразделения не будут замораживать боевые действия, так как они умеют воевать в самых тяжелых условиях.
Напомним, в западной прессе все чаще обращают внимание на то, что у украинской армии практически не осталось времени для активной фазы контрнаступления, начатого в июне. При этом украинские власти заявляют, что намерены продолжить контрнаступление даже зимой.