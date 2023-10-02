Боррель анонсировал заседание глав МИД стран ЕС в Киеве
Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории состоится за пределами содружества, оно пройдет в Киеве, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Будущее Украины – в ЕС», – написал Боррель на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает РИА «Новости».
Ранее Боррель заявлял, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.