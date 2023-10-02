В Киеве отреагировали на победу пророссийской партии в Словакии

«Мы этого [выборов в Словакии и Польше] не боимся и воспринимаем это как реальность. <…> Я не сомневаюсь, что, несмотря на порой слишком жаркие предвыборные дискуссии и эмоции, <…> народы обеих стран понимают, что безопасность Украины — это и их безопасность. Никто из них не хочет жить рядом с Россией», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью Politico.