Сирия и Китай начали совместное сотрудничество

Сирия и Китай наращивают сотрудничество в стратегических областях, Дамаск ожидает, что его результаты появятся в ближайшие месяцы. Об этом заместитель главы МИД Сирии Бассам ас-Саббах сообщил в интервью РИА Новости.

© газета.ру

По его словам, Китай инвестирует в развитие стран, в том числе Сирии, которые страдают от неправильной политики и контроля со стороны Запада.

В этом же интервью ас-Саббаха заявил, что Сирия считает пребывание турецких войск на своей территории незаконной оккупацией, и для нормализации отношений между двумя странами необходимо, чтобы Турция вывела свои военные силы.