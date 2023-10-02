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МИД САР: Сирия и КНР активизируют сотрудничество в стратегических сферах

Сирия и Китай наращивают сотрудничество в стратегических областях, Дамаск ожидает, что его результаты появятся в ближайшие месяцы. Об этом заместитель главы МИД Сирии Бассам ас-Саббах сообщил в интервью РИА Новости.

Сирия и Китай начали совместное сотрудничество
© газета.ру

По его словам, Китай инвестирует в развитие стран, в том числе Сирии, которые страдают от неправильной политики и контроля со стороны Запада.

В этом же интервью ас-Саббаха заявил, что Сирия считает пребывание турецких войск на своей территории незаконной оккупацией, и для нормализации отношений между двумя странами необходимо, чтобы Турция вывела свои военные силы.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая ранее имела тесные отношения с Дамаском, встала на сторону противников сирийского президента Башара Асада. Россия же, напротив, поддержала Асада как единственного легитимного правителя страны. С марта 2020 года в САР действует режим прекращения огня после соглашений между Москвой и Анкарой.

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