Премьер Польши предупредил Зеленского о планах Германии помириться с Россией

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Германия хочет наладить отношения с Россией. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

В своей речи Зеленский заявил, что «политический театр» с запретом поставок украинского зерна, в котором участвуют Польша, Венгрия и Словакия, играет на руку России. После этого в МИД Польши вызвали посла Украины и выразили ему решительный протест.

На съезде ПиС Моравецкий заявил, что Зеленский произнес в ООН «очень неуместные слова».

Как отметил польский премьер, Варшава продлила эмбарго на поставки украинского зерна, «поскольку, когда речь идет об интересах польского фермера, мы не будем спрашивать мнение кого-либо в Берлине или Брюсселе».

«Мы будем защищать польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов», - подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер отметил, что Зеленский рассчитывает на тесный союз с Германией, но немцам доверять не стоит.

«Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», - заявил Моравецкий.