Премьер Польши предупредил Зеленского о планах Германии помириться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Германия хочет наладить отношения с Россией. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.
Во время съезда своей партии «Право и справедливость» (ПиС) Моравецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и раскритиковал его речь в ООН.
В своей речи Зеленский заявил, что «политический театр» с запретом поставок украинского зерна, в котором участвуют Польша, Венгрия и Словакия, играет на руку России. После этого в МИД Польши вызвали посла Украины и выразили ему решительный протест.
На съезде ПиС Моравецкий заявил, что Зеленский произнес в ООН «очень неуместные слова».
Как отметил польский премьер, Варшава продлила эмбарго на поставки украинского зерна, «поскольку, когда речь идет об интересах польского фермера, мы не будем спрашивать мнение кого-либо в Берлине или Брюсселе».
«Мы будем защищать польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов», - подчеркнул Моравецкий.
Польский премьер отметил, что Зеленский рассчитывает на тесный союз с Германией, но немцам доверять не стоит.
«Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», - заявил Моравецкий.
Он подчеркнул, что именно Польша приняла несколько миллионов украинцев и помогала поставками оружия в тот момент, «когда немцы хотели отправить пять тысяч касок».