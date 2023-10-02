Генпрокурор США пообещал уволиться в случае вмешательства в дело Трампа

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что он готов уволиться в случае, если президент страны Джо Байден вмешается в расследование дела Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS. При этом он подчеркнул, что не обсуждает с главой государства или представителями Белого дома ход расследования. Сам президент также не пытается оказывать давление на следствие, так как в его отношении также проводится расследование.