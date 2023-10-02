Страны Запада стали все чаще спрашивать президента Украины Владимира Зеленского о демократии и верховенства права в его стране. Об этом журналист Рейнхард Шликер написал в статье для немецкого журнала Focus.

По его словам, бонус, дающий «образ храброго Давида» (израильского царя и пророка в Библии), которому приходится сражаться с «коварным Голиафом» из России, больше не является единственным. Западные страны, финансово поддерживающие Украину, все чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона в этой стране.

Шликер отмечает, что списки военных поставок Украине похожи на «полный базовый набор для Армагеддона», и, если хотя бы одного пункта в них не будет, будущее украинского государства окажется под угрозой.

Журналист отметил, что на этом фоне президент Украины Владимир Зеленский периодически принимает решения, направленные на снижение недовольства стран Запада внутриполитической обстановкой в республике. Например, он уволил министра обороны Алексея Резникова, а вскоре после этого и всех его заместителей, сославшись на коррупцию.

По мнению Шликера, такие шаги очень нужны Зеленскому, особенно для сохранения поддержки со стороны США, где общественность все меньше хочет продолжать поддерживать Украину.