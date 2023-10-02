Трамп отправится в Нью-Йорк на суд по делу о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп намерен лично присутствовать в понедельник на судебном заседании по гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика в социальной сети Truth Social.

«Я иду в суд, чтобы бороться за свое имя и репутацию против коррумпированного и расистского генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс», — заявил Трамп, назвав дело сфабрикованным.

По данным Bloomberg, решение Трампа лично явиться на слушания стало неожиданностью, так как его присутствие не является обязательным. В суде в сотрудничестве с полицией Нью-Йорка уже уделили внимание вопросам обеспечения безопасности.

Источники агентства отмечают, что экс-президент США в ходе процесса намерен лично дать показания. Также в суде выступят сыновья Трампа — Дональд Трамп-младший и Эрик.