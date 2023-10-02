Пока вы спали: обещание Трампа и разработка нововведений для водительских карт

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КНДР заявила о попытках Запада скрыть следы причастности ко взрывам на «Северных потоках»

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США и Европа хотят скрыть свою причастность к подрывам «Северных потоков». Такое мнение выразил глава департамента Министерства иностранных дел КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он указал, что США и Запад отклонили предложение России об участии в расследовании этих инцидентов и даже не уведомили о том, как продвигается дело.

«Это является всего лишь глупой уловкой для скрытия следов своих преступлений, оставленных в инциденте со взрывом газопроводов», — уверен Ким Чон Гю. Он считает, что мировая общественность должна поддержать Россию в праве принять участие в расследовании.

В КНР заявили о разжигании США конфликтов в АТР с целью сдерживания Китая

Вашингтон разжигает конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и ставит под угрозу стабильность и мир, чтобы сдержать Китай. Такое заявление сделал посол КНР в Таиланде Хань Чжицян в интервью газете Bangkok post, передает ТАСС.

Он считает, что США используют свои преимущества в международной экономической системе, чтобы установить технологические блокады и развязать торговые войны, а все это подрывает цепочки поставок и наносит ущерб мировой экономике.

«Так называемая индо-тихоокеанская стратегия США на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая», — подчеркнул он.

МО России сообщило об ударе Су-25СМ и Ка-52 по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 успешно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, летчикам в ходе выполнения боевых миссий помогают передовые авианаводчики, которые выдают целеуказания для применения ракет, а также фиксируют уничтожение противника.

Минтранс прорабатывает создание новой системы тахографии

В России приступили к созданию новой системы водительских карт, предназначенных специально для тахографов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РФ.

Для выпуска карт нужно сперва получить национальный сертификат криптографических ключей, его выдает Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (JRC) в Италии. Однако в 2022 году центр отказался выдавать сертификат из-за санкций.

Представитель ведомства заверил, что нынешний национальный ключ можно использовать для сертификации ключей карт водителя до 2025 года.

Трамп пообещал вывести американские войска из нескольких стран в случае переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания на пост президента выведет войска из стран, которые не приносят выгоды для сельскохозяйственного сектора США. Об этом пишет ТАСС.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на армию и защищает границы других государств, но игнорирует нужды собственных фермеров.