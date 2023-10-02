Байден призвал положить конец политическим играм в США
Президент США Джо Байден в воскресенье раскритиковал республиканцев и призвал спикера палаты представителей Кевина Маккарти избежать "новой драмы" о закрытии правительства, когда 17 ноября истечет срок действия 45-дневного временного соглашения, согласованного в субботу.
"Мне надоело балансировать на грани войны", - сказал Байден, выступая из комнаты Рузвельта в Белом доме.
Он пообещал, что Соединенные Штаты не откажутся от Украины, несмотря на исключение помощи из соглашения, чтобы избежать приостановки работы правительства, и призвал республиканцев "остановить игры" с финансированием, сообщает Reuters. "Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдем", - заявил Байден в телеобращении из Белого дома.
По его словам, существует "непреодолимое чувство срочности" заставить конгресс принять новый пакет помощи Украине в ближайшие дни и недели. Законопроект, согласованный поздно вечером в субботу, чтобы избежать приостановки работы правительства США, не содержал никакой новой помощи Украине в рамках достигнутого компромисса между республиканцами и демократами.