Байден призвал положить конец политическим играм в США

Он пообещал, что Соединенные Штаты не откажутся от Украины, несмотря на исключение помощи из соглашения, чтобы избежать приостановки работы правительства, и призвал республиканцев "остановить игры" с финансированием, сообщает Reuters. "Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдем", - заявил Байден в телеобращении из Белого дома.