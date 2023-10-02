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В США назвали способ принудить Украину к капитуляции без лишних потерь

Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции через постепенное военное давление без ведения активных боевых действий, выразил мнение бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

В США назвали способ принудить Украину к капитуляции без лишних потерь
© РИА Новости

Американец заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном на YouTube, что в интересах России было бы не «давить педаль в пол» в военном отношении, теряя десятки тысяч солдат, которых терять не хочется, а оказывать постепенное военное давление на Украину – не ради заморозки конфликта, а чтобы спровоцировать политический коллапс киевского режима, передает ТАСС.

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По мнению Риттера, это может продлить боевые действия, но ВСУ фактически уже разгромлены, что позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта, который не будет продолжаться вечно.

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