В США назвали способ принудить Украину к капитуляции без лишних потерь

Американец заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном на YouTube, что в интересах России было бы не «давить педаль в пол» в военном отношении, теряя десятки тысяч солдат, которых терять не хочется, а оказывать постепенное военное давление на Украину – не ради заморозки конфликта, а чтобы спровоцировать политический коллапс киевского режима, передает ТАСС.