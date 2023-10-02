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Newsweek: ФРГ за свою антироссийскую политику придется заплатить "страшную цену"

За свою антироссийскую политику Германии придется заплатить "страшную цену".

Newsweek: ФРГ за свою антироссийскую политику придется заплатить "страшную цену"
© Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Об этом в статье в американском журнале Newsweek написал историк Тарик Сирил Амар. Автор отметил, что надежды Запада на крах российской экономики в результате санкций в значительной степени оказались несостоятельными. При этом, подчеркнул историк, модель управления Германией переживает двойной кризис - и в экономике, и в политике. Во многом это связано именно с кризисом на Украине.

Немцы потеряли веру в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровывались в ценностях и методах правящих в стране центристов. По мнению автора, разрушительный потенциал украинского конфликта для Германии очень высок. Поэтому, за послушное следование политике Запада в отношении России и Китая Германии придется заплатить "страшную цену". Ранее экономический советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер заявил, что покупки Германией газа у России привели к зависимости Берлина от Москвы.

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