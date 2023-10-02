Newsweek: ФРГ за свою антироссийскую политику придется заплатить "страшную цену"

Об этом в статье в американском журнале Newsweek написал историк Тарик Сирил Амар. Автор отметил, что надежды Запада на крах российской экономики в результате санкций в значительной степени оказались несостоятельными. При этом, подчеркнул историк, модель управления Германией переживает двойной кризис - и в экономике, и в политике. Во многом это связано именно с кризисом на Украине.