Сирия призвала Турцию вывести войска из страны ради нормализации отношений

Заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах заявил, что Сирия считает нахождение турецких войск на своей территории незаконной оккупацией. По его словам, Турция должна вывести военный контингент, при ином раскладе нормализация отношений между странами невозможна. Заместителя министра цитирует ТАСС.

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По словам ас-Саббаха, существует ряд резолюций Совета безопасности ООН, которые призывают с уважением относиться к суверенитету и территориальной целостности Сирии. Также подобные заявления звучали и в рамках астанинского формата, частью которого является Турция, отметил он.