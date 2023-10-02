Маск высмеял просящего о помощи Зеленского

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск посмеялся над частыми просьбами лидера Украины Владимира Зеленского о финансовой помощи Киеву и поставках оружия с помощью самодельного мема. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на соответствующую публикацию Маска на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он выложил знаменитый мем, лицо одного из персонажей которого оказалось заменено на лицо Владимира Зеленского. Ниже была подпись: «Когда прошло пять минут, а ты еще ни разу не попросил миллиард помощи».

В оригинале шутки молодой человек с ярко выраженными венами на лице выглядит так, будто прилагает всевозможные усилия, чтобы сдержать желание высказаться или сделать что-нибудь.

До этого Владимир Зеленский заблокировал фейковый аккаунт Илона Маска после отказа одолжить ему денег. В ответ неизвестный опубликовал скриншот уведомления о подписке лидера украинского государства с комментарием.

«Нет, я не дам тебе $6,2 миллиарда, как это сделал Джо», — написал Elon Musk (Parody).