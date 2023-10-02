В КНР заявили о разжигании США конфликтов в АТР с целью сдерживания Китая

США для сдерживания Китая разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые ставят под угрозу мир и стабильность. Об этом в интервью газете Bangkok post заявил посол КНР в Таиланде Хань Чжицян.

"Для сдерживания Китая они даже провоцируют конфликты в нашем регионе, которые ставят под угрозу мир и стабильность. Они используют свои преимущества в международной экономической системе для развязывания торговых войн и установления технологических блокад, которые нарушают глобальные промышленные цепочки поставок и наносят ущерб мировой экономике. Так называемая индо-тихоокеанская стратегия Соединенных Штатов на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая", - сказал он.

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"Любая попытка лишить китайский народ его права на лучшую жизнь или ограничить развитие Китая не увенчается успехом. В конце концов они закончат тем, что выстрелят себе в ногу. Об этом свидетельствует значительный научно-технический прогресс, достигнутый Китаем за последние годы. Китай твердо убежден, что гегемония по принципу "победитель получает все" противоречат течению истории, прогрессу человеческого общества, стремлению людей к миру и развитию в этом регионе и во всем мире", - подчеркнул дипломат, отметив, что Пекин "готов сотрудничать со странами АТР, чтобы сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве" и вывести региональное сотрудничество на новый уровень.

11 февраля президент США Джо Байден обнародовал новую стратегию Соединенных Штатов в отношении регионов Тихого и Индийского океанов. Согласно документу, усиливающееся внимание со стороны США "частично объясняется тем фактом, что перед Индо-Тихоокеанским регионом стоят все большие вызовы, в особенности со стороны КНР". Как утверждается в стратегии, "КНР совмещает свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь в стремлении создать сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, а также стремится стать самой влиятельной державой в мире". При этом в документе подчеркивается, что Вашингтон будет стремиться к совместной работе с Пекином в тех сферах, где это выгодно для США.