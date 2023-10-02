Украинский конфликт открыл новые возможности для Владимира Зеленского, считает старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский. Об этом он написал в статье для American Thinker.

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По его словам, конфликт обеспечил неограниченный приток средств, которые глава государства присваивает себе. Зеленский стремится к продолжению боевых действий в первую очередь из-за финансирования, считает автор. Он также упрекнул главу государства в том, что он променял интересы Украины на личное обогащение.

Марковский напомнил, что в начале своего президентства Зеленский обещал украинцам мир, избавление от коррупции и экономическое процветание. Однако по прошествии четырех лет страна столкнулась с конфликтом и была поставлена на новые коррупционные рельсы, отметил он. «Страна выживает за счет международной помощи, а люди, которые четыре года назад обещали сделать "Украину свободной и независимой", оказались лжецами и лицемерами», — говорится в материале.