Из-за санкций финны лишились прочных и дешевых огнеупорных кирпичей из РФ

В Финляндии вскрылась проблема с дефицитом качественного огнеупорного кирпича из России . Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Yle .

«Крепкий и дешевый — именно так финские каменщики описывают российский огнеупорный кирпич», — говорится в публикации. Издание отмечает, что до начала военного конфликта на Украине в Финляндии широко использовались кирпичи из России для внутренней части каминов. Однако после решения Запада о вводе санкций против Москвы местные жители столкнулись с проблемами, так как импорт огнеупорных кирпичей из РФ прервался.

Каменщик Саму Тойванен в беседе с Yle рассказал, что пытался найти аналог в Южной и Центральной Европе, однако так и не смог найти для себя кирпичей подходящего качества. По его оценке, огнеупорные кирпичи из РФ плотные и крепкие, а в других импортных кирпичах много микротрещин.