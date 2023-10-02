СМИ: В Чехии конфисковали первую машину с российскими номерами

Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно по меньшей мере об одном подобном случае, пишет газета "Известия".

В середине августа депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"Евгений Шмидт обратился к правительству ФРГ с запросом о позиции Германии относительно конфискации автомобилей с российскими номерами. Германия стала первой страной в Евросоюзе, где начали изымать автомобили граждан России, ссылаясь на статью 3i регламента Совета ЕС N 833/2014, которая запрещает продажу и ввоз определенных товаров, включая автомобили. Первые случаи конфискации были зарегистрированы в мае этого года, указывает издание. Министерство финансов Германии в своем ответе 21 сентября сообщило, что не располагает точной информацией о количестве конфискованных автомобилей.

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Однако ведомство подчеркнуло, что действия ФРГ соответствуют решениям, принятым на уровне Евросоюза. В разъяснении от 12 сентября 2023 года Европейская комиссия заявила, что автомобили являются особо уязвимыми для уклонения от санкций, и национальные власти должны уделять им особое внимание. Шмидт также спросил правительство о случаях конфискации личных автомобилей у граждан России в других странах ЕС. Министерство финансов сообщило, что имеет информацию о по меньшей мере одном случае изъятия автомобиля с российской регистрацией в Чешской Республике. "Известия" обратились в посольство Чехии в России с запросом на подтверждение этой информации. Там заявили, что не располагают данными о конфискации автомобиля с российской регистрацией.