Две страны присоединились к запрету машин с российскими номерами

Хорватия и Франция присоединились к запрету машин с российскими номерами, ФРГ на запрос депутата бундестага Евгения Шмидта.

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Уточняется, что Франция совсем недавно говорила, что таких планов у нее нет. Евгений Шмидт считает, что вскоре список государств, применяющих санкции к транспорту с российскими номерами, может расшириться. При этом эксперты отмечают, что у большинства стран Евросоюза (ЕС) нет четкого понимания, как правильно исполнять требования Брюсселя и стоит ли следовать им вообще.

21 сентября министерство финансов Германии сообщило в своем ответе, что не обладает информацией о количестве конфискованных автомобилей. При этом ведомство подчеркнуло, что власти ФРГ действуют в соответствии с решениями, принятыми на уровне Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Чехия стала второй европейской страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами.