Трамп пообещал вывести американские войска из нескольких стран в случае переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания на пост президента в 2024 году выведет войска Соединенных Штатов из стран, которые не приносят выгоды для сельскохозяйственного сектора страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его речь на митинге сторонников в штате Айова.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на армию и прочие вещи, при этом не замечая проблем местных фермеров. Войска США в то же время защищают другие страны и не получают взамен какой-либо финансовой выгоды.

«Так делать нехорошо, многие из них нас ненавидят нас, а мы их защищаем. Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны», — сказал Трамп. Однако он не уточнил, какие именно страны имеет в виду.

Бывший лидер США также пообещал «значительно снизить» стоимость удобрений и отменить все действующие указы нынешней администрации, которые пагубно сказываются на экономике страны и ухудшают положение фермеров.