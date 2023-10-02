Католикос перечислил причины потери Арменией Нагорного Карабаха

Католикос всех армян Гарегин II указал на причины вспыхнувшего в Нагорном Карабахе конфликта и среди всего прочего указал на недостойную реакцию мирового сообщества на действия Азербайджана, раскол в сообществе армян и политику властей Армении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его заявление в ходе общенационального молебна в духовном центре ААЦ — Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Он подчеркнул, что реакция людей на «захватнические, геноцидальные действия Азербайджана», раскол народа армян и политика Армении в отношении Нагорного Карабаха стали причиной потери этой территории.

Гарегин II подчеркнул, что сейчас перед Арменией нависла та же угроза. Недавние территориальные лишения, вызовы в сфере безопасности, методы коммуникации с общественностью и поспешность в дипломатическом урегулировании создали «атмосферу недоверия», которая в итоге может обернуться новыми проблемами.