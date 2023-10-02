КНДР заявила о попытках Запада скрыть следы причастности ко взрывам на "Северных потоках"
США и страны Запада пытаются скрыть следы причастности ко взрывам на "Северных потоках". Такую уверенность выразил глава департамента МИД КНДР по вопросам РФ Ким Чон Гю.
"США и Запад отказали законным запросам РФ на участие в расследовании инцидента и проведении совместного международного расследования под юрисдикцией ООН и даже не уведомили Россию о ходе проведения своего расследования. Это ничто иное как глупые попытки скрыть следы их преступлений в инциденте со взрывом газопровода", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.
Представитель МИД КНДР так же подчеркнул, что международное сообщество должно поддержать требования РФ по расследованию взрывов на "Северных потоках".