Маск обвинил премьера Канады Трюдо в попытке уничтожить свободу слова

Бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в его стране из-за вступления в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ, которые предоставляют стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов.

© Shutterstock

— Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно, — заявил он в соцсети Х, комментируя действия главы кабинета министров.

В конце сентября Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады сообщила о новых правилах работы стриминговых сервисов и подкастов, согласно которым соответствующие онлайн-платформы, получающие годовой доход свыше десяти миллионов канадских долларов, обязаны официально зарегистрироваться в стране до 28 ноября текущего года.

Требования к регистрации распространяются на социальные сети и другие онлайн-сервисы.