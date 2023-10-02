Bloomberg: Украина загрузит пять судов зерном, несмотря на конец зерновой сделки

Украина готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море. Это происходит после выхода России из зерновой сделки. Об этом рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков .

«Пять судов будут загружены, 120 тысяч тонн зерна для стран Африки и Европы», — передает Bloomberg слова Кубракова. Зерновозы уже направляются в порты Украины, расположенные на побережье Черного моря.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что из Украины были вывезены 32,8 млн тонн зерна, однако на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, тогда как обеспеченные государства получили более 70%. По его словам, Россию вынудили выйти из зерновой сделки, поскольку западные страны не выполняли обязательства, пишет «Национальная служба новостей».