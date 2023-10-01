Еврейская организация призвала Канаду раскрыть больше данных о нацистских преступниках

Канадские власти должны раскрыть больше информации о нацистских преступниках, которые скрываются в стране, с учетом скандала с чествованием украинского нациста в парламенте.

Об этом заявил юрист-консультант местного отделения одной из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций "Бней-Брит" Дэвид Матас в эфире телеканала CBC.

"Если мы действительно хотим извлечь уроки из прошлого, мы должны выяснить, что творили убийцы и как избежали правосудия. И сейчас мы не можем полностью усвоить этот урок, так как эти записи не раскрыты", - сказал он.

Матас пояснил, что речь идет о докладе комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-1987 годах провела расследование в отношении лиц, совершивших военные преступления в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе список 240 военных преступников, не была обнародована.