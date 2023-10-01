В Харьковской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

В Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

© YouTube

Уточняется, что первым — в 22.15 (совпадает с мск) сирены зазвучали в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и в Николаевской области, а затем — в 22.47 — в Харьковской области.

1 октября сообщалось, что согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога уже была объявлена в этих украинских регионах.

Ночью на территории Харьковской области также был введен режим воздушной тревоги. Как сообщил местный телеканал «Общественное», в административном центре региона произошел взрыв.

Позже стало известно, что в Киеве произошел взрыв. Согласно данным издания «Страна.UA», впоследствии в Деснянском районе города начался пожар.