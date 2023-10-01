На месте попытки теракта в Анкаре найдено около 10 килограммов взрывчатки

Около десяти килограммов взрывчатки найдены на месте попытки теракта в Анкаре . Кроме того, силовики изъяли с места преступления различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщили в турецком МВД.

Ранее сообщалось, что утром 1 октября у здания МВД в Анкаре прогремел мощный взрыв. Неизвестные подъехали к проходной на автомобиле. Один из них подорвал себя, второго ликвидировали силовики. В результате боестолкновения пострадали двое сотрудников полиции. Прокуратура взяла расследование инцидента под свой контроль.