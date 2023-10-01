Армяне протестовали в Брюсселе против присоединения Карабаха к Азербайджану

В Евроквартале Брюсселя представители армянской диаспоры Европейского союза провели акцию протеста, выражая свое несогласие с включением Карабаха в состав Азербайджана, передает ТАСС. По данным местной полиции, на акции присутствовали около одной тысячи участников.

Участники протеста несли армянские флаги и держали самодельные плакаты с лозунгами и пели армянские песни. Основным требованием протестующих было обращение к Евросоюзу с просьбой защитить армян Арцаха. Они призывали Еврокомиссию прекратить развитие расширенного газового партнерства с Азербайджаном и ввести санкции против Баку.

Участники акции представляли собой армян из различных стран ЕС, таких как Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Италия. Митинг был организован и проведен с соблюдением всех требований местных властей и прошел без происшествий при наличии полицейского надзора.