СМИ: Меган Маркл думает о карьере в Сенате США

«Меган, безусловно, имеет большие шансы, в том безумии, которое в наши дни представляет собой политика США, это не невозможно. Случались и более сумасшедшие вещи», — цитирует издание собеседника, близкого к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.