В Британии признали, что конфликт на Украине идет не по сценарию Запада

Боевые действия на Украине развиваются не так, как хотелось бы Западу, признал британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли во время выступления на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере.

Министр напомнил, что бойцы ВС России зимой в ожидании контрнаступления ВСУ выкопали траншеи и расставили мины.

«Они добились создания труднопроходимой местности, где проблематично вести военные маневры», — пожаловался Клеверли.

По его словам, это привело к изнуряющему конфликту.

«Ни один из нас не хотел этого, потому что война на истощение идёт медленно и чревата большими потерями. Это не является предпочтительной опцией», — цитирует министра ТАСС.

Лондон при этом хотел, чтобы Украина «одержала победу быстро», подчеркнул он.

Глава МИД на этом фоне призвал власти проявить терпение и сохранять стойкость.