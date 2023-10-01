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Один из исполнителей теракта в Анкаре был членом Рабочей партии Курдистана

МВД Турции сообщило, что одним из исполнителей теракта в Анкаре был член запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

Один из исполнителей теракта в Анкаре был членом Рабочей партии Курдистана
© globallookpress.com

"В ходе проведенного расследования установлена личность одного из террористов. Он был членом сепаратистской террористической группировки РПК. Работа по установлению личности второго террориста продолжается", - говорится в заявлении ведомства.

МВД указало, что на месте теракта "обнаружено 9,7 кг взрывчатки С-4, 3 ручные гранаты, один гранатомет, пистолет с глушителем марки Glock", а также две штурмовые винтовки.