Боррель: Украине придется поработать перед вступлением в Евросоюз

Боррель: Украине придется поработать перед вступлением в ЕС
Украине предстоит приложить немало усилий, чтобы вступить в Евросоюз. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая перед сотрудниками миссии ЕС в Киеве.
"Мы поддерживаем Украину на двух фронтах - на поле боя и в том, чтобы она стала членом Европейского союза", - приводит его слова ТАСС.
Боррель добавил, что "будет трудно", но обещание европейского сообщества не может быть пустым.
"Вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого", - сказал дипломат своим коллегам, которые работают в Киеве. В то же время он признал, что Украина не войдет в ЕС "ни завтра, ни послезавтра".
Боррель также подтвердил, что в понедельник в Киеве пройдет неформальная встреча глав МИД ЕС, однако практических решений от нее ждать не стоит.