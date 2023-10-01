В Турции заявили об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного террористами в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о попытке теракта возле здания министерства в центре столицы Турции в воскресенье, 1 октября. Один злоумышленник подорвался, другой был нейтрализован.
В ходе перестрелки пострадали двое сотрудников МВД — они получили легкие ранения. По официальным данным, ответственность за противоправную акцию взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана.
«Происхождение оружия, скорее всего, иностранное», — указали в турецком ведомстве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в Анкаре «последними вздохами террористов». США также осудили произошедшее в Турции.