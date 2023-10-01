Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Зеленский должен помнить поступок Варшавы, принявшей 2 миллиона украинских беженцев. Об этом политик сказал на съезде правящей партии «Право и справедливость», передаёт РИА Новости.
Моравецкий заявил, что у Польши больше заслуг в помощи Киеву, чем у Германии. По его мнению, поляки больше всего помогали украинцам «в то время, когда немцы хотели высылать в осажденный Киев 5 тысяч касок».
«Стоило бы, чтобы господин президент Зеленский об этом не забывал», - сказал Моравецкий.
По мнению Моравецкого, Зеленский стремится к тесному союзу с Берлином, но «Германия всегда будет стремиться договориться с Россией».
Сейчас в Польше, по разным оценкам, находится от 1 до 1,5 миллионов беженцев с Украины.
Ранее в польском сегменте TikTok стало вирусным видео, на котором нарисованный Зеленский выскакивает перед поляками с криком «Дай!» Он выпрашивает деньги, танки и другую помощь.