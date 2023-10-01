Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах

Моравецкий заявил, что у Польши больше заслуг в помощи Киеву, чем у Германии. По его мнению, поляки больше всего помогали украинцам «в то время, когда немцы хотели высылать в осажденный Киев 5 тысяч касок».

«Стоило бы, чтобы господин президент Зеленский об этом не забывал», - сказал Моравецкий.

По мнению Моравецкого, Зеленский стремится к тесному союзу с Берлином, но «Германия всегда будет стремиться договориться с Россией».

Сейчас в Польше, по разным оценкам, находится от 1 до 1,5 миллионов беженцев с Украины.