Байден заявил, что поддержка Украине не прекратится

"Договоренности не содержат пункта о выделении средств Украине", - заявил Байден, выразив надежду на то, что законодатели "сдержат слово относительно поддержки Украины".



"Они говорили, что [одобрят] поддержку на отдельном голосовании", - подчеркнул Байден, выступая перед журналистами в связи с подписанием закона о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине.



"Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США прекратилась. Я ожидаю, что спикер [Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти] будет придерживаться своих обещаний относительно выделения средств на поддержку Украины", - продолжил Байден.