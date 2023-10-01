Байден заявил, что поддержка Украине не прекратится

Байден рассчитывает, что Конгресс США выделит дополнительные средства на поддержку Украины
Президент США Джо Байден на фоне подписания закона о финансировании правительства, в котором нет пункта о помощи Украине, выразил надежду на то, что Конгресс выделит дополнительные средства на поддержку Киева на отдельном голосовании.
"Договоренности не содержат пункта о выделении средств Украине", - заявил Байден, выразив надежду на то, что законодатели "сдержат слово относительно поддержки Украины".
"Они говорили, что [одобрят] поддержку на отдельном голосовании", - подчеркнул Байден, выступая перед журналистами в связи с подписанием закона о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине.
"Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США прекратилась. Я ожидаю, что спикер [Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти] будет придерживаться своих обещаний относительно выделения средств на поддержку Украины", - продолжил Байден.
Байден также заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не прекратится.
"Я хочу заверить американских союзников, а также народ США и Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, мы не отступим", - заявил Байден.
По словам американского лидера, подавляющее большинство законодателей от Республиканской и Демократической партий в обеих палатах Конгресса "выступают за поддержку Украины".
"Я обещаю, что мы сделаем это", - подчеркнул американский лидер, говоря о возможности выделения Конгрессом дополнительных средств на поддержку Киева.