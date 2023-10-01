На марш оппозиции в Варшаве вышли более 1 млн человек
Сегодня в польской столице прошла масштабная акция оппозиционных сил, передает RT. По оценкам мэрии Варшавы, в марше участвовали более миллиона человек. Участники акции протестовали против политики правящей в стране партии «Право и справедливость».
Митинг организовала партия экс-премьера Дональда Туска «Гражданская платформа». В Варшаву для участия в акции централизованно свозили людей из разных регионов.
«Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства», — сказал Туск на митинге оппозиции.
На 15 октября в Польше назначены парламентские выборы.