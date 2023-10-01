Фицо: у Словакии есть проблемы посерьезнее, чем Украина

Председатель словацкой партии "Направление - социальная демократия", которая победила на парламентских выборах в стране, экс-премьер республики Роберт Фицо заявил, что у Словакии и ее населения сейчас есть проблемы посерьезнее, чем Украина.

"У Словакии и [наших] людей имеются большие проблемы, чем Украина. Это все, что могу сказать сейчас", - заявил Фицо журналистам (цитата по ТАСС).

Вне зависимости от того, как будет сформировано правительство Словакии, партия планирует приложить все усилия, чтобы продвинуть идею о заключении перемирия в украинском конфликте, заверил Фицо.