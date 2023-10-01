Посольство США в Турции отреагировало на попытку теракта в Анкаре
Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре, подчеркнув солидарность с союзником по НАТО. Соответствующее заявление американского посольства опубликовано в соцсетях, сообщает РИА Новости.
«Мы решительно осуждаем террористическую атаку этим утром против Турции, нашего союзника по НАТО… остаемся солидарны с Турцией (в борьбе) против терроризма», – сказано в заявлении посольства.
Члены дипломатической миссии также выразили соболезнования пострадавшим полицейским и пожелали им скорейшего выздоровления.
Попытка теракта была предпринята в Анкаре в воскресенье. Возле здания МВД один террорист взорвал пояс смертника, другой был нейтрализован во время перестрелки. Двое полицейских получили легкие ранения.
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