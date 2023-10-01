Посольство США в Турции отреагировало на попытку теракта в Анкаре

Посольство США в Турции осудило попытку теракта в Анкаре, подчеркнув солидарность с союзником по НАТО. Соответствующее заявление американского посольства опубликовано в соцсетях, сообщает РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем террористическую атаку этим утром против Турции, нашего союзника по НАТО… остаемся солидарны с Турцией (в борьбе) против терроризма», – сказано в заявлении посольства.

Члены дипломатической миссии также выразили соболезнования пострадавшим полицейским и пожелали им скорейшего выздоровления.