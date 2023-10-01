Боррель рассказал об итогах встречи с министром обороны Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель встретился в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник пояснил, что обсудил с Умеровым непрерывную военную помощь Киеву со стороны Евросоюза.

По словам Борреля, Евросоюз планирует принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.

Напомним, что в 2022-2023 годах политики Европы и США сделали ряд громких заявлений. В частности, они пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Вместе с тем, отмечают западные военные эксперты, в ЕС и Соединенных Штатах нарастает усталость. Она выражается в снижении темпов поставок вооружений, в срывах сроков отправки, в снижении качества бронетехники, включаемой в военные пакеты.