Конгрессмен США планирует подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти

Республиканцы хотят отстранить своего однопартийца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей США. Об этом заявил член палаты Мэтт Гаец.

Мэтт Гаец недоволен тем, что Маккарти «полагался на голоса демократов», чтобы принять временную меру по финансированию правительства, позволившую избежать шатдауна.

Самые жесткие консерваторы в среде республиканцев уже угрожали, что такой шаг может стоить спикеру работы. Гаец решил осуществить угрозу.

«Я намерен подать ходатайство об освобождении спикера Маккарти на этой неделе. Я думаю, нам нужно покончить с этим и двигаться дальше с новым руководством, которому можно доверять», — сказал Гаец в эфире CNN.

По его словам, многих республиканцев объединяет то, что они не доверяют Кевину Маккарти. Он лгал Байдену и лгал коллегам в палате представителей.

Гаец предположил, что демократам придется помочь Маккарти сохранить свое кресло спикера.

«Когда ты ни во что не веришь, как Кевин Маккарти, все можно обсудить — и я думаю, что он заключит сделку с демократами», — сказал Гаец.

Он добавил, что если демократы действительно помогут Маккарти сохранить пост, «он будет их спикером, а не моим».