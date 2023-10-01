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Конгрессмен США планирует подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти

Республиканцы хотят отстранить своего однопартийца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей США. Об этом заявил член палаты Мэтт Гаец.

Конгрессмен США планирует подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти
© globallookpress.com

Мэтт Гаец недоволен тем, что Маккарти «полагался на голоса демократов», чтобы принять временную меру по финансированию правительства, позволившую избежать шатдауна.

Самые жесткие консерваторы в среде республиканцев уже угрожали, что такой шаг может стоить спикеру работы. Гаец решил осуществить угрозу.

«Я намерен подать ходатайство об освобождении спикера Маккарти на этой неделе. Я думаю, нам нужно покончить с этим и двигаться дальше с новым руководством, которому можно доверять», — сказал Гаец в эфире CNN.

По его словам, многих республиканцев объединяет то, что они не доверяют Кевину Маккарти. Он лгал Байдену и лгал коллегам в палате представителей.

Гаец предположил, что демократам придется помочь Маккарти сохранить свое кресло спикера.

«Когда ты ни во что не веришь, как Кевин Маккарти, все можно обсудить — и я думаю, что он заключит сделку с демократами», — сказал Гаец.

Он добавил, что если демократы действительно помогут Маккарти сохранить пост, «он будет их спикером, а не моим».

Сегодня президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, что позволило избежать шатдауна.

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