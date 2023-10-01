Названы риски для Запада от победы в Словакии партии Роберта Фицо
Успех партии «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах в Словакии является тревожным сигналом для США и Брюсселя, пишет Financial Times.
Автор статьи пояснил, что теперь в Европе будут звучать два антиукраинских голоса - премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы победившей в Словакии партии Роберта Фицо.
Ранее западные СМИ опубликовали ряд критических статей по итогам выборов.
Так, в CNN подчеркнули, что победу одержала партия, возглавляемая прокремлёвским деятелем. По мнению экспертов агентства, это может представлять проблему для единства НАТО и ЕС по вопросу Украины.
В New York Times уточнили, что в воскресенье, 1 октября, на парламентских выборах в Словакии вперёд вырвалась дружественная России популистская партия.
Вместе с тем, полагают аналитики, Фицо, также как и Орбан, и бывший президент Молдавии Игорь Додон не являются пророссийскими политиками. Они отстаивают интересы своих стран, ведут сбалансированную политику. Именно это и вызывает негодование у Вашингтона и Брюсселя.