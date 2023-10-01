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Названы риски для Запада от победы в Словакии партии Роберта Фицо

Успех партии «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах в Словакии является тревожным сигналом для США и Брюсселя, пишет Financial Times.

Названы риски для Запада от победы в Словакии партии Роберта Фицо
© globallookpress.com

Автор статьи пояснил, что теперь в Европе будут звучать два антиукраинских голоса - премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы победившей в Словакии партии Роберта Фицо.

Ранее западные СМИ опубликовали ряд критических статей по итогам выборов.

Партия экс-премьера Словакии Фицо побеждает на парламентских выборах

Так, в CNN подчеркнули, что победу одержала партия, возглавляемая прокремлёвским деятелем. По мнению экспертов агентства, это может представлять проблему для единства НАТО и ЕС по вопросу Украины.

В New York Times уточнили, что в воскресенье, 1 октября, на парламентских выборах в Словакии вперёд вырвалась дружественная России популистская партия.

Вместе с тем, полагают аналитики, Фицо, также как и Орбан, и бывший президент Молдавии Игорь Додон не являются пророссийскими политиками. Они отстаивают интересы своих стран, ведут сбалансированную политику. Именно это и вызывает негодование у Вашингтона и Брюсселя.

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