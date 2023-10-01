В США заявили о беспокойстве союзников из-за возможного отказа от помощи Украине

Западные страны обеспокоены из-за возможного прекращения финансирования Украины со стороны США, о котором все чаще говорят представители американских властей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В материале указано, что в настоящее время государства Запада испытывают «глубокий страх». При этом он вызван вероятным поражением украинской армии, несмотря на всю полученную от Вашингтона политическую и военную поддержку.

«Если <...> США не окажутся на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесен непоправимый ущерб с глобальными последствиями», — говорится в публикации.

Также авторы статьи отметили, что сейчас Киев крайне зависим от финансирования и военной помощи Вашингтона. В случае их прекращения под вопрос будет поставлена сама способность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжать боевые действия, уточняется в материале.

30 сентября нижняя палата Конгресса США одобрила проект финансирования кабинета министров страны, рассчитанный на 45 дней. По итогам обсуждения парламентарии приняли документ, в котором не предусмотрено предоставление помощи Украине. Согласно имеющейся информации, на таком варианте настояли законодатели от Республиканской партии.