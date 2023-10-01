Эрдоган пригрозил ЕС потерей права ожидать чего-либо от Турции

Эрдоган отметил, что у Турции «нет никаких ожиданий от Европейского союза, который заставляет нас ждать уже 60 лет».

Глава республики пояснил, что Брюсселю следует изменить свое несправедливое отношение, решить вопрос с выдачей виз. Это, добавил президент, позволит разрешить ситуацию.

В том случае, если в ЕС ничего не предпримут, то организация потеряет право ожидать от Анкары чего-либо, заметил Эрдоган.