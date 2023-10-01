Эрдоган пригрозил ЕС потерей права ожидать чего-либо от Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на сессии турецкого парламента, что Анкара утратила иллюзии по вопросу вступления в Евросоюз. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Эрдоган отметил, что у Турции «нет никаких ожиданий от Европейского союза, который заставляет нас ждать уже 60 лет».
Глава республики пояснил, что Брюсселю следует изменить свое несправедливое отношение, решить вопрос с выдачей виз. Это, добавил президент, позволит разрешить ситуацию.
В том случае, если в ЕС ничего не предпримут, то организация потеряет право ожидать от Анкары чего-либо, заметил Эрдоган.
По его словам, в случае необходимости Турция без проблем поменяет Копенгагенские критерии вступления в Евросоюз на Анкарские критерии. Дальнейший путь страна будет проходить самостоятельно, без европейских партнеров, констатировал глава государства.