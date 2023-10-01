Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против КНР

Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против Китая из-за якобы происходящих там нарушений прав человека. Такое решение приняло министерство экономики Швейцарии, сообщает РИА Новости.

Правительство Швейцарии еще в конце прошлого года решило «не принимать существующие на данный момент тематические санкции» против Китая. Таким образом, Берн отказался следовать ЕС, где такие рестрикции были приняты.

До этого решение властей Швейцарии публично не освещалось, о нём стало известно на днях, после ответа чиновников на журналистский запрос.

«Федеральный совет взвесил решение, исходя из различных внешнеполитических и правовых критериев», - заявили в министерстве экономики Швейцарии.

Там подчеркнули, что, если ЕС примет новые санкции против Китая, то возможность их применения будет рассмотрена правительством Швейцарии.