В Варшаве прошёл крупнейший в истории марш оппозиции

Оппозиционная партия «Гражданская платформа» бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска организовала массовый марш в столице страны Варшаве, пишет ТАСС. Организаторы назвали акцию «Маршем миллиона сердец». Туск обвинил власти республики в многочисленных нарушениях закона, финансовых махинациях и ограничениях прав женщин. «Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», - заявил Туск. В Польше 15 октября состоятся парламентские выборы. Победитель сформирует новое правительство. По данным соцопросов, правящая партия «Право и справедливость» может потерять власть, отмечает «Радиоточка НСН».