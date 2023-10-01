В Никарагуа назвали Россию одним из столпов нового миропорядка
Россия стала одним из основных столпов нового миропорядка, способствующего созданию взаимовыгодных отношений. Об этом заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо, передает ТАСС.
«Сегодня строится новый миропорядок, и Россия является одним из основных столпов этого миропорядка, который способствует многосторонним подходам, созданию взаимовыгодных отношений», – сказал политик на конференции «Россия – Латинская Америка».
По словам спецпредставителя, исторические связи России и Никарагуа являются примером братских отношений, основанных на уважении, сотрудничестве и солидарности.
Мурильо отметил, что Никарагуа не поддерживает санкции Запада и «стоит на стороне России».
Он добавил, что экономические, торговые связи между Москвой и Манагуа расширяются. Сейчас обсуждается сборка российских автобусов и автомобилей в Никарагуа, поставки пшеницы, удобрений, нефтепродуктов. Имеются совместные проекты в банковской и финансовой сфере.
Первая международная парламентская конференция «Россия - Латинская Америка» проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября.