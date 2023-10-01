Эрдоган прокомментировал попытку теракта в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары , совершенную утром 1 октября, как «последние вздохи террористов» в отношении страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о попытке теракта около здания министерства в центре Анкары. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован, уточнил он. Полицейские получили огнестрельные ранения.